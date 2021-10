Leipzig

Mit brennenden Autos kennen sich die Einsatzkräfte in Leipzig aus. Immer wieder ziehen Täter nachts los, um Fahrzeuge abzufackeln. Nicht selten mit politischem Motiv, wie wahrscheinlich im Fall der Mercedes-Niederlassung in Leipzig. Zuweilen auch infolge einer psychischen Auffälligkeit. Mit dem staatlich geförderten Vormarsch der Elektromobilität ändert sich jedoch die Situation durchaus spürbar. Denn bundesweit weisen Brandschutzexperten und Feuerwehrverbände seit Längerem darauf hin, dass zwar das Brandrisiko eines E-Autos nicht höher ist als bei Diesel und Benziner. Jedoch das Löschen eines brennenden Akkus häufig komplizierter und langwieriger sei.

Die bisherige Faustregel, wonach ein normales Auto in einer Viertelstunde mit 500 Liter Wasser abgelöscht sei, lasse sich den Fachleuten zufolge nicht auf die neuen Stromer übertragen. Da seien durchaus zwei bis drei Stunden und rund 10 000 Liter Wasser nötig. Hinzu kommt: Die Batterie kann noch viele Stunden später erneut Feuer fangen. Einige Fahrzeughersteller weisen in Notfall-Informationsblättern explizit darauf hin, um Einsatzkräfte zu warnen. Abgesehen davon ist es offenbar nie ganz ausgeschlossen, dass Hochvoltkomponenten in diesen Fahrzeugen noch unter Spannung stehen. Und da wäre auch noch das Hitzeproblem: Einige Akku-Modelle enthalten Materialien, die im Brandfall eine Temperatur von über 2000 Grad entwickeln.

Somit stehen die Feuerwehren auch in Leipzig und Umgebung infolge der politisch gewollten massiven Zunahme von Elektrofahrzeugen vor ganz neuen Herausforderungen. Darauf hoffen, dass Brandstifter wegen der speziellen Gefahren oder gar einer vermeintlich besseren Ökobilanz um die E-Autos einen Bogen machen, sollte man besser nicht.

Von Frank Döring