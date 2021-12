Brennende SUVs in Leipzig: Schaden im sechsstelligen Bereich 

Leipzig

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag Autos im Leipziger Zentrum-Südost in Brand gesteckt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich dabei um zwei SUVs, die auf dem Freigelände eines Autohauses in der Zwickauer Straße parkten. Neben den beiden Fahrzeugen wurden auch zwei neben ihnen stehende Pkw durch die Hitzeeinwirkung beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung wurden aufgenommen. Es werde auch geprüft, ob ein Zusammenhang zu den Angriffen auf SUVs in den vergangenen Tagen bestehe, so eine Sprecherin der Polizei. Erst am vergangenen Wochenende hatten mehrere SUVs in der Leipziger Südvorstadt gebrannt. In der Nacht zu Mittwoch wurden dann bei mehreren SUVs im Waldstraßenviertel die Reifen platt gemacht. Hier tauchte ein Bekennerschreiben von Klimaaktivisten auf.

Von LVZ/lg