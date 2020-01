Leipzig

Lange Staus und einen Feuerwehreinsatz hat am Donnerstag ein brennender Lastwagen an der B2 zwischen Böhlen und Leipzig-Süd ausgelöst. Um 13.11 Uhr ging laut Polizei der Notruf ein. Nach ersten erfolgreichen Löscharbeiten fing der Lkw ein zweites Mal Feuer, musste erneut gelöscht werden. Der brennenden Lkw habe viel Öl verloren und so für eine Ölfläche auf der gesamten Fahrbahn in Länge von etwa 40 Metern gesorgt, sagte ein Sprecherin der Polizei Leipzig.

Beide Fahrtrichtungen wurden deshalb gesperrt. Da die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei nicht selbst die Bindung des Öls vornehmen können, wurde eine externe Firma damit beauftragt. Autofahrer sollen deswegen laut Polizei auch eine Rettungsgasse für die Einsatzfahrzeuge der Firma TopCar zu bilden. So lange das Öl nicht gebunden sei, könne die Fahrbahn nicht freigegeben werden können. In beiden Richtungen sei der Stau am besten über Großdeuben und Markkleeberg zu umfahren.

Von Elena Boshkovska