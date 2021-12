Brennendes Auto in Leipzig-Paunsdorf 

Leipzig

Die Feuerwehr musste am Mittwochabend nach Leipzig-Paunsdorf ausrücken. Gegen 20.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte gerufen, weil in der Döllingstraße ein Pkw in Flammen stand. Die Berufsfeuerwehr war mit einem Fahrzeug im Einsatz und konnte den Brand schnell löschen.

Nach Angaben der Polizei war ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer. Ein Straftatbestand könne ausgeschlossen werden, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte. Zur Höhe des Sachschadens konnte zunächst keine Angabe gemacht werden.

Von LVZ/lg