Markkleeberg

Es kommt in den Tagen vor Silvester immer wieder vor, dass Böller in blinder Zerstörungswut in Briefkästen geworfen werden. Auch der gelbe Kasten vor dem Friedhof Großstädteln fiel Vandalen zum Opfer. Hier gibt es keine Einwurfsperre, da die Lage weit weg von neuralgischen Punkten als nicht gefährdet schien.

Grüner Sack statt gelbem Kasten

Das Gehäuse wurde komplett auseinandergesprengt, die Teile samt Inhalt lagen auf dem Boden, nur noch die Rückwand hing am Pfahl. Jetzt hat die Post die Reste mit einem grünen Sack zugehängt. „Das Vergehen ist ernst und ärgerlich“, heißt es aus der DHL-Pressestelle. Solche Sachbeschädigungen seien keine Kavaliersdelikte, sie verursachten erhebliche Kosten und würden zur Anzeige gebracht. Eingeworfene Briefe würden, sofern das noch möglich ist, identifiziert und zugestellt. Weil der Böller-Vandalismus in den letzten Tagen des Jahres drastisch zugenommen hat, macht die Deutsche Post über Silvester Briefkästen vor allem an kritischen Stellen mit Einwurfsperren dicht.

Generelles Böllerverbot nicht umsetzbar

Trotz Verkaufsverbots für Pyrotechnik sind, nicht nur in Markkleeberg, wie üblich in der Zeit vor dem Jahreswechsel immer wieder vereinzelte Knaller zu vernehmen. „Es wird Menschen geben, die bereits erworbene Knaller verwenden“, sagt dazu Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). „Ein generelles Böllerverbot lässt sich aus meiner Sicht praktisch nicht kontrollieren beziehungsweise umsetzen.“

Von Gislinde Redepenning