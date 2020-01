Leipzig

In der Silvesternacht haben zwei Unbekannte vermutlich mit einem Böller den Briefkasten vor dem Wahlkreisbüro der Linken im Leipziger Stadtteil Grünau-Mitte gesprengt. Die Täter warfen laut Polizei gegen 00.20 Uhr einen pyrotechnischen Gegenstand in den Standbriefkasten. Durch die Sprengung wurde der Briefkasten abgerissen. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Das Büro des linken Abgeordneten Sören Pellmann ist in der Vergangenheit immer wieder angegriffen worden.

Nach Zeugenaussagen ist der Täter, der den Böller warf, circa 25 bis 30 Jahre alt und rund 1,80 groß. Er hat eine kräftige Statur und trug eine dunkelgraue Jacke mit weißem Aufdruck und hatte eine Kapuze ins Gesicht gezogem. Die zweite Person, die den Briefkasten aufhielt, wird ebenfalls auf 25 bis 30 Jahre geschätzt, ist circa 1,80 groß und hat eine kräftige Statur. Er trug einen Bart und eine dunkle Jacke und hatte sich ebenfalls eine Kapuze übergezogen.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in der Ratzelstraße 222 zu melden oder unter der Telefonnummer: (0341) 9460-0.

Von ebu