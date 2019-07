Leipzig

Im Prozess gegen die Leipziger Oberstaatsanwältin Elke M. wird es am 13. August eine brisante Begegnung geben: Dann sagt der Vorsitzende Richter jener Strafkammer des Landgerichts als Zeuge aus, durch deren Anzeige das Verfahren gegen Leipzigs oberste Mafia-Ermittlerin überhaupt ins Rollen kam. Den Anhörungstermin bestätigte Landgerichtssprecher Hans Jagenlauf am Dienstag auf Anfrage. Außerdem auf der Zeugenliste für diesen Tag: Claudia Laube, die heutige Chefin der Staatsanwaltschaft Leipzig.

Ihre Kollegin, die 54-jährige Elke M., muss sich wegen Rechtsbeugung, Strafvereitelung im Amt und Falschaussage verantworten. Die Chemnitzer Staatsanwaltschaft, die in diesem Fall die Ermittlungen übernommen hatte, wirft ihr vor, im November 2015 in einem Betäubungsmittelfall das Verfahren gegen einen Kronzeugen eingestellt zu haben, obwohl dafür keine rechtlichen Voraussetzungen vorgelegen hätten. Die erfolgreiche Drogenfahnderin habe „diesen Kronzeugen schützen wollen“, so die Anklage. Zudem soll sie als Zeugin in einem Rauschgiftprozess im Dezember 2015 im Zusammenhang mit dem von ihr ermittelten Verfahren falsch ausgesagt haben.

Wer sagte was am 4. Februar 2015?

Elke M. wies die Vorwürfe – wie berichtet – zum Prozessauftakt am 25. Juni zurück. Sie habe sich in ihrem „gesamten beruflichen Leben stets richtig verhalten“. Ihren Schilderungen zufolge geht die Affäre um ihre Person offenbar auf eine zerrüttete Freundschaft – ausgerechnet mit jenem Vorsitzenden Richter – zurück. Sie sei eng mit ihm befreundet und sogar seine Trauzeugin gewesen. Es sei für sie nicht nachvollziehbar, „warum er so mit mir umgegangen ist und es darauf anlegt, meine private und berufliche Existenz zu zerstören“.

Die Vorwürfe gehen unter anderem auf ein Treffen mit Polizisten der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Westsachsen und Beamten des Bundeskriminalamtes (BKA) am 4. Februar 2015 in Gera zurück. Als es um ihre dortige Anwesenheit ging, soll Elke M. falsch ausgesagt und behauptet haben, nicht bei der Vernehmung in Gera gewesen zu sein. Ein Missverständnis?

Ermittler: „Ich war dort nur Zubehör“

Dazu vernahm die zuständige 6. Strafkammer des Landgerichts Leipzig am Dienstag einen damals in Gera teilnehmenden GER-Ermittler. Seinen Angaben zufolge gab es an jenem Tag „ein Vorgespräch“ mit allen Beteiligten, bei dem es um die Abgrenzung ging, wer von den Ermittlern künftig was mache. Angeschlossen habe sich die Vernehmung des Kronzeugen ausschließlich durch die BKA-Beamten, an der Oberstaatsanwältin Elke M. wie auch er nicht teilgenommen hätten. Sie seien wieder nach Leipzig zurückgefahren. Damit bestätigte er die Aussage der Angeklagten. „Unser Part der Vernehmung fand erst am 20. Februar statt“, so der Zeuge weiter. An viele Details und Zusammenhänge allerdings, zu denen der 40-jährige Ermittler befragt wurde, konnte er sich nicht erinnern. „Das ist vier Jahre her“, betonte er. Auch seine Notizen von damals konnte er teils selbst nicht mehr interpretieren. Entnervt sagte er: „Ich war dort in Gera als Zubehör, ich habe mich nicht aktiv eingebracht. Ich hoffe, ich habe jetzt deutlich gemacht, was meine Rolle war.“

Für den Prozess sind bis 24. September noch sieben Verhandlungstage geplant.

Von Sabine Kreuz