Unbekannte Diebe haben in Leipzig eine 70 Kilo schwere Bronzefigur gestohlen. Mitarbeiter der Stadtreinigung stellten bereits am 30. August fest, dass die Figur „Wasserzauber“ aus dem Stadtteil-Park in Lößnig-Dölitz am Schäferteich verschwunden war.

Am Donnerstag veröffentlichte nun die Polizei einen Zeugenaufruf. Die entwendete Bronzefigur zeigt eine in der Hocke sitzende Frau, die auf einem Steinsockel stand. Die Höhe des Schadens sei noch nicht bekannt, teilte die Polizei mit.

Zeugen, die Hinweise zum Fall der entwendeten Bronzefigur oder den unbekannten Tatverdächtigen geben können, melden sich beim Polizeirevier Südost, Richard-Lehmann-Straße 19 in 04275 Leipzig, Tel. (0341) 3030 - 0.

Von LVZ