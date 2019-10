Leipzig

Kurioser Einsatz für die Feuerwehr in Leipzig-West: Die Kameraden sind am Montag gegen 20 Uhr zu einem Haus im Andromedaweg in Leipzig-Grünau gerufen worden. Ein Bewohner habe bemerkt, dass es aus einer Wohnung heraus nach Qualm roch, teilte die Polizei am Dienstag mit. Da niemand auf Klingeln und Klopfen reagierte, wurde die Tür gewaltsam geöffnet.

Innen fanden die Kameraden die ungewöhnliche Quelle des Rauchs vor: ein Kugelgrill, in dem Bücher und Bilderrahmen verbrannt wurden. Eine akute Brandgefahr habe nicht bestanden, hieß es, und auch eine Evakuierung der Anwohner sei nicht nötig gewesen. Gleichwohl hätte es bei einem Funkenflug zu einem Feuer kommen können, so die Polizei.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 43 Jahre alte Mieter die Wohnung erst kurz zuvor verlassen hatte. Bis zum Abschluss der Maßnahmen kehrte er nicht zu seiner Anschrift zurück.

Von CN