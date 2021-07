Eingeschlagene Fensterscheiben, Graffiti am Hauseingang: Unbekannte haben ein Grünen-Büro in Leipzig-Plagwitz angegriffen. Die Polizei ermittelt – und die betroffene Abgeordnete Claudia Maicher findet deutliche Worte.

Das Büro der Grünen-Landtagsabgeordneten Claudia Maicher, der 'GRÜNE Raum am Kanal' in Leipzig-Plagwitz, ist in der Nacht zu Mittwoch angegriffen worden. Quelle: Abgeordnetenbüro MdL Claudia Maicher