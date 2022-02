Leipzig

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Paunsdorf haben Beamte der Bundespolizei am Donnerstag verschiedene Waffen, Munition und Diebesgut sichergestellt. Angaben der Bundespolizei zufolge steht der 37-jährige Wohnungsinhaber in Verdacht, im Dezember letzten Jahres in eine Leipziger Gartenanlage eingebrochen zu sein und unter anderem Werkzeuge und Luftgewehre im Wert von rund 500 Euro gestohlen zu haben.

Polizisten finden Munition im dreistelligen Bereich

Wie die Behörde mitteilte, fanden die Einsatzkräfte gestohlene Werkzeuge, einen Schlagring, ein Butterflymesser, verschiedene Arten von Munition im dreistelligen Bereich, Fahrradteile, Betäubungsmittel und eine kleine Aufzuchtanlage, vermutlich für Drogen. Die Gegenstände wurden demnach sichergestellt. Zum Zeitpunkt der Durchsuchung soll der Verdächtige nicht anwesend gewesen sein.

Gegen ihn hat die Bundespolizei nun weitere Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, das Betäubungsmittelgesetz und Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an, hieß es.

