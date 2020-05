Keine sichtbaren Tattoos für Polizisten – Mark Benecke findet Verbot „kleinkariert“

Leipzig

Bayerische Polizisten dürfen keine sichtbaren Tätowierungen tragen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Donnerstag (Az.: BVerwG 2 C 13.19) entschieden. Es wies die Klage eines 43 Jahre alten Beamten zurück.

Der Mann wollte sich den Schriftzug „Aloha“ auf der Haut verewigen lassen - als Erinnerung an seine Flitterwochen auf Hawaii. Das Polizeipräsidium Mittelfranken genehmigte die Tätowierung nicht. Auch die Klage des Mannes blieb in drei Instanzen erfolglos.

Neutralitäts- und Repräsentationsfunktion

Das Bayerische Beamtengesetz enthalte ein für Polizeivollzugsbeamte „hinreichend vorhersehbares und berechenbares Verbot“ von Tätowierungen, erklärte der Vorsitzende Richter Ulf Domgörgen. Eine äußerlich erkennbare Tätowierung sei nicht mit der Neutralitäts- und Repräsentationsfunktion von Uniformträgern vereinbar. Das individuelle Interesse eines Beamten müsse hinter der Notwendigkeit eines neutralen Erscheinungsbildes der Polizei zurücktreten.

Im Gerichtssaal zugegen war auch der bekannte Kriminalbiologen und Bestsellerautor Mark Benecke. Der 43-Jährige ist zugleich Ausbilder an deutschen Polizeischulen. „Seit über hundert Jahren ist bekannt, dass Tätowierungen nichts mit irgendwas Doofem zu tun haben“, kommentiert Benecke das Urteil auf Facebook.

Der Kläger kämpfe bereits seit sieben Jahren darum, am Unterarm tätowiert zu werden. Die Polizei in Bayern würde zurecht um den Nachwuchs fürchten.

Pro Tattoo : Berlin duldet Tätowierungen

„Schon jetzt müssen jährlich hunderte (!) geeigneter Bewerber:innen in Bayern abgelehnt werden, nur weil sie tätowiert sind“, heißt es im Post von Benecke, der selbst tätowiert ist und seit 2011 den Vorsitz des Vereins Pro Tattoo inne hat.

Der Verein selbst teilt mit: „Wir hätten uns gewünscht, dass das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen mehr gewichtet wird und dass Tätowierungen ohne politischen oder religiösen Hintergrund auch von der bayrischen Polizei angenommen werden - zumal Berlin Tätowierungen mittlerer Größe schon duldet und in Rheinland-Pfalz die Tattoos lediglich abgedeckt werden müssen.“

Benecke hatte bereits früher mehrfach ein Tätowierverbot für Polizeibeamte für „weltfremd, rückschrittlich, kleinkariert und piefig“ bezeichnet. Tätowierungen seien längst so weit verbreitet, „dass sich Jugendliche eher freuen, wenn sie einen tätowierten Polizisten treffen, da sie sich da verstanden fühlen“, so Benecke.

