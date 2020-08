Leipzig

Der Fahrer eines Stadtrundfahrtenbusses hatte am Sonntagnachmittag vermutlich gleich mehrere Verkehrsschilder übersehen und so einen schweren Unfall verursacht. Trotz des herrschenden Einfahrtverbots für Fahrzeuge dieser Höhe, versuchte der 55-Jährige seinen Doppeldecker unter einer Brücke der Deutschen Bahn auf der Cunnersdorfer Straße hindurch zu fahren. Der Bus knallte gegen die Brücke und riss dabei Teile des Faltdachs ab.

Verletzte gab es bei dem Verkehrsunfall in Leipzig-Sellerhausen keine, auch der Fahrer kam mit dem Schreck davon. „Zum Glück waren keine Fahrgäste in dem Bus“, erklärte eine Sprecherin der Polizei auf LVZ-Nachfrage. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist bisher unklar. „An der Kreuzung mit der Plaußiger Straße fuhr er entgegen des Einfahrtsverbots weiter auf der Cunnersdorfer Straße in für ihn nicht zugelassener Fahrtrichtung. Zudem übersah er wahrscheinlich das Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Höhe“, so die Polizei weiter. Der Fahrer sei nicht alkoholisiert gewesen.

Den Schaden an dem roten MAN-Doppeldecker schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro, die Brücke habe nur leichte Kratzer davongetragen. Weder die Straße noch die betroffene Zugstrecke mussten gesperrt werden, auch ein Feuerwehreinsatz sei nicht notwendig gewesen.

