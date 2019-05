Schkeuditz

Schock für die Fahrgäste, die in der Nacht zum Sonntag in Großkugel in einen Bus steigen: Das Fahrzeug, das im Schienenersatzverkehr genutzt wurde und in Richtung Leipzig unterwegs war, fing unvermittelt Feuer.

Wie ein Sprecher des Polizeilagezentrums bestätigte, hatten die Passagiere und der Busfahrer kurz vor 23.30 Uhr ungewöhnliche Geräusche vom Motorblock aus wahrgenommen. Kurz darauf kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Der Fahrzeugführer stoppte in der Frankfurter Straße in Schkeuditz und schickte die Gäste aus dem Bus. Daraufhin schossen Flammen aus dem Motorraum und das gesamte Fahrzeug fing Feuer.

Zur Galerie Busbrand in Schkeuditz am 18. Mai 2019

Der Fahrer versuchte vergeblich, das Feuer selbst zu löschen. Erst die Stadtfeuerwehr Schkeuditz und die Ortswehr Radefeld konnten die Flammen mittels Schaumwasser eindämmen. Das Fahrzeug brannte dennoch aus.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus.

Zur Anzahl der Personen im Bus liegen unterschiedliche Angaben vor. Die Polizei sprach von vier Fahrgästen, eine Augenzeugen, die im Fahrzeug saß, von etwa 30 Personen.

Von CN