Leipzig

Im Leipziger Osten hat am Mittwoch ein Linienbus einen Streifenwagen der Polizei gerammt. Das Polizeiauto war gegen 16.45 Uhr am Fahrbahnrand auf der Riebeckstraße in Reudnitz-Thonberg abgestellt worden, als der 47-jährige Fahrer eines Linienbusses auf Höhe der Kurt-Günther-Straße den Wagen streifte.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Streifenwagen dabei so beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro. Gegen den Busfahrer wurde ein Verwarngeld in Höhe von 35 Euro verhängt.

Von ebu