Leipzig

Ein Busfahrer ist am Mittwochabend im Leipziger Osten von Jugendlichen angegriffen und bespuckt worden, als er einen von ihnen wegen eines fehlenden Fahrscheins des Busses verweisen wollte.

Laut Polizei wollten zwei Jungen und ein Mädchen gegen 21 Uhr an der Haltestelle der Dornberger Straße in einen Bus der Linie 70 Richtung Mockau einsteigen. Zwei von ihnen konnten gültige Fahrausweise vorweisen, beim dritten war die Schülermobilkarte jedoch gesperrt. Nachdem der 30-jährige Fahrer dem Jugendlichen nun erklärte, ihn deshalb nicht mitnehmen zu können, eilte eine Frau mit ABO-Karte nach vorne, um den Unbekannten auf ihrem Fahrschein mitzunehmen.

Angriff auf Busfahrer

Der Busfahrer wollte das nicht anerkennen und folgte den Fahrgästen in den hinteren Teil des Busses. Dort kam es zur Auseinandersetzung, als er den Schwarzfahrer erneut aufforderte das Fahrzeug zu verlassen. Er packte den Fahrer an der Kleidung und griff ihm an den Hals, bis ein weiterer Fahrgast eingriff und den Jugendlichen festhielt.

Die beiden Jungen begannen den Fahrer sofort zu bespucken, woraufhin er einen der Täter aus dem Bus beförderte. Dort warteten schon seine Freunde auf ihn, gemeinsam bespuckten sie erneut den Busfahrer. Nachdem er Anzeige bei der Polizei erstattete, nahmen die Beamten die Ermittlungen wegen Körperverletzung auf.

Von lcl