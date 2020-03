Leipzig

Unbekannte haben das Wahlkreisbüro der CDU in Leipzig-Grünau wohl mit Buttersäure attackiert. Am Freitag gegen 15 Uhr sei die Polizei darüber informiert worden, dass eine Scheibe des Büros in der Ludwigsburger Straße beschädigt und darüber hinaus eine „übelriechende Flüssigkeit“ verteilt worden sei, sagte eine Polizeisprecherin auf LVZ-Anfrage. Wie es aus der Leistelle der Feuerwehr hieß, bestand dabei der Verdacht auf Buttersäure, der sich schließlich bestätigte. Die Flüssigkeit sei neutralisiert worden, hieß es.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung. Zu einem möglichen politischen Hintergrund wollte sich die Polizei zunächst nicht äußern. Ersten Angaben zufolge wurde niemand verletzt.

Von CN