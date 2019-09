Leipzig

Die Feuerwehr hat am Dienstagmorgen acht Cannabispflanzen in einer brennenden Gartenlaube in einer Leipziger Kleingartenanlage in Zwenkau gefunden. Ein Unbekannter hatte die Gartenlaube am Eythraer Weg in Brand gesetzt. Gegen 7 Uhr traf die freiwillige Feuerwehr aus Zwenkau, Pegau und Markkleeberg ein.

Laut Polizei kam es nach ersten Erkenntnissen wohl zu einer Explosion. Dabei wurden die Außenwände der Laube nach außen gedrückt, Teile des Daches lagen neben der Laube. Trotz zügiger Löscharbeiten war die massive Laube fast vollständig abgebrannt. Im Zuge des Einsatzes wurden acht Cannabispflanzen festgestellt und durch die Polizei beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln.

ebu