Leipzig

Im Zuge einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Mittwoch hat die Polizei in Leipzig Leutzsch rund 100 Gramm Cannabisblüten gefunden. Am Ort der Kontrolle hätten die Beamten eine Papiertüte mit dem Rauschmittel entdeckt, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Ein Drogenspürhund hätte die Cannabis-Spur zu einem 23-jährigen Mann zurückverfolgen können, der sich ebenfalls vor Ort aufgehalten habe.

Der Tatverdächtige ist demnach bereits mehrfach durch Betäubungsmitteldelikte aufgefallen und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Eine Durchsuchung der Wohnung des Mannes habe ebenfalls stattgefunden, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittele nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln.

Von liko