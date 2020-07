Leipzig

Drastischer Fall von Carjacking in Leipzig: Binnen weniger Stunden kaperte Marcel B. gleich mehrere Fahrzeuge in der Stadt und ging gewalttätig gegen Menschen vor. Das gestand der 34-Jährige gleich zum Auftakt des Prozesses am Landgericht.

Es war der 29. November 2019, als Marcel B. sich einbildete, von der Polizei gesucht zu werden. Wegen seiner angeblichen Beteiligung an einem Raubüberfall. „Ich wollte raus aus Leipzig. Ich wollte einen Autoschlüssel. Wie ich daran komme, war mir völlig egal“, schilderte der Angeklagte vor Gericht.

Opfer schildert Todesangst

Seinem ersten Opfer, einer Bewohnerin in Leipzig-Schleußig, jagte er ihren Worten zufolge an jenem Abend Todesangst ein. Die Frau (61) befand sich gegen 17.30 Uhr gerade in ihrer hell erleuchteten Küche, als Marcel B. plötzlich mit einer Holzlatte die Terrassentür einschlug. „Ich dachte erst an eine Explosion.“ Als sie den Einbrecher sah, flüchtete die Lehrerin in Panik, stürzte und verletzte sich. Aus der Wohnung nahm B. letztlich ein Messer mit.

Damit bedrohte er laut Anklage, die Verteidiger Stefan Wirth als „zutreffend“ bezeichnete, einen Fahrer und raste mit dessen VW davon. Mit dem Golf touchierte B. in der Zschocherschen Straße einen Chevrolet. Kurz darauf streikte der Pkw offenbar – im Bereich von Jahnallee und Marschnerstraße löste der Angeklagte eine Verkehrsblockade aus. B. riss dort an etlichen Fahrertüren, zerrte auch einen Fahrer heraus, konnte jedoch nicht starten. Ein weiterer betroffener Transporter-Fahrer chauffierte ihn in Richtung der Höfe am Brühl, flüchtete bei einem Ampel-Stopp – allerdings mit Schlüssel.

Marcel B. nimmt Geisel im Hotel

Marcel B. nahm daraufhin in einem Hotel eine Geisel. „Er bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und forderte einen Autoschlüssel“, so die Staatsanwaltschaft. Zeugen alarmierten die Polizei. Selbst als Beamte mit gezogener Pistole vor B. standen, ließ er nicht von der Frau ab. Erst als sie sagte, sie sei alleinerziehend, legte etwas in ihm offenbar einen Schalter um. „Und er forderte die Polizei auf, ihn zu erschießen“, heißt es weiter in der Anklageschrift.

B. wurde festgenommen, kam erst in Untersuchungshaft, dann in die Psychiatrie. „Ich stand unter Kokain und irrte durch Leipzig. Jeden Tag nahm ich acht bis zehn Gramm. In einem Park hörte ich eine Stimme, die sagte: ,Ich habe den gesuchten Verdächtigen aus dem Raubüberfall.’“ Das habe er auf sich bezogen. „Aber er hat gar keinen Raubüberfall begangen“, betonte der Verteidiger.

Ganze Serie von Tatvorwürfen

Der Diagnose eines Psychiaters zufolge leidet der Angeklagte an einer drogeninduzierten Schizophrenie. „Ich war zu der Zeit nicht bei klarem Verstand. Und ich bin es heute noch nicht. Ich bin nicht ganz knusper“, schätzte der Angeklagte ein. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass seine „Steuerungsfähigkeit zur Tatzeit nicht ausschließbar erheblich vermindert war“. Noch bis 21. August verhandelt die 6. Strafkammer diesen Wild-West-Fall.

Die Anklage gegen B. umfasst eine ganze Serie von Tatvorwürfen: Wohnungseinbruchsdiebstahl, versuchte Nötigung, räuberische Erpressung, Verkehrsgefährdung, Unfallflucht, räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, versuchte Erpressung und erpresserischer Menschenraub.

Von Sabine Kreuz