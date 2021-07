Leipzig

Eine Bombendrohung hat in der Nacht zu Sonntag zeitweise den S-Bahn-Verkehr im Leipziger Citytunnel gestoppt. Laut Bundespolizei sagte ein Unbekannter gegen 0.15 Uhr zu einer Zugbegleiterin, dass an der Haltestelle Markt ein Fahrgast mit einer Bombe zugestiegen sei. Die alarmierten Beamten durchsuchten den Verdächtigen, fanden aber nur eine Tüte mit Essen. „Auch in der mitgeführten Reisetasche befand sich zum Glück keine Sprengvorrichtung“, teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Deswegen suchten die Einsatzkräfte anschließend nach dem Hinweisgeber, fanden ihn in der Nacht aber nicht mehr. „Die Videoaufzeichnung am Haltepunkt Leipzig Markt belegen jedoch das Vorgehen und liefern Bilder des Täters“, so eine Sprecherin.

Der vermeintliche Scherz habe zu einer Verspätung von insgesamt 52 Minuten geführt. Hinzu kommen ein Strafverfahren und der Polizeieinsatz – den gegebenenfalls der Unbekannte bezahlen muss.

Von jhz