Leipzig

Feuerwehreinsatz am Clara-Zetkin-Park: Am späten Freitagabend haben zwei Autos in der Ferdinand-Lassalle-Straße in Leipzig gebrannt. Laut Polizei brachen die Flammen an den geparkten Porsche-Fahrzeugen an der Ecke zur Moschelesstraße gegen 23.10 Uhr aus.

Zeugen bemerkten die Flammen und informierten die Rettungskräfte. Vor Ort löschte die Feuerwehr den Brand. Die Ursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Der Schaden liegt ersten Schätzungen nach bei etwa 6000 Euro.

