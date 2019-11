Leipzig

Zwei Männer sind in eine Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Leipzig-Lindenthal eingebrochen und haben zwei E-Bikes sowie diverse Werkzeuge gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat in der Karl-Winkler-Straße zwischen Mittwoch 17 Uhr und Donnerstag 5.30 Uhr.

Die Täter verschafften sich Zutritt zu einer Garage eines 74-Jährigen und entwendeten aus dieser zwei E-Bikes im mittleren vierstelligen Wert. Zudem öffneten sie das Auto des Mannes und durchsuchten es. Aus einer weiteren Garage stahlen die Männer diverse Werkzeuge und Arbeitsgeräte, die ebenfalls einen mittleren vierstelligen Wert haben.

Während ihrer Flucht wurden die Täter auf der Delitzscher Straße in stadteinwärtiger Richtung von Beamten der Bereitschaftspolizei kontrolliert. Dabei fielen die Codierungsnummern der E-Bikes auf und konnten dem Besitzer zugeordnet werden. Die 21- und 26-jährigen Männer, die bereits polizeibekannt waren, wurden vorläufig festgenommen und die mitgeführten Gegenstände sichergestellt.

Da bei einem Täter Fluchtgefahr besteht, sollte er noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls halten an.

Von fbu