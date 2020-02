Leipzig

Der Haftbefehl gegen einen suspendierten JVA-Beamten, der an den Neonazi-Krawallen Anfang 2016 in Leipzig-Connewitz beteiligt gewesen sein soll, ist aufgehoben worden. Das habe das Landgericht Leipzig am 30. Januar auf Antrag des Angeklagten entschieden, sagte ein Gerichtssprecher dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Dienstag auf Anfrage. Der Fall sei zur erneuten Entscheidung an das Leipziger Amtsgericht zurückverwiesen worden, ergänzte er.

Der 34-jährige Beamte war dem Prozessauftakt am 9. Januar ferngeblieben, woraufhin der Amtsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Sitzungshaftbefehl erlassen hatte. Der Anwalt des Mannes legte zur nachträglichen Entschuldigung seines Mandanten ein ärztliches Attest vor. Dieses sah der Amtsrichter als nicht ausreichend an und entschied, den Haftbefehl aufrechtzuerhalten. Der Anwalt legte Beschwerde zum Leipziger Landgericht ein, welches nun entschied, dass die Entschuldigungsgründe nicht ausreichend geprüft worden seien und der Haftbefehl aufgehoben sei.

Der Prozess gegen den 34-Jährigen hatte ursprünglich bereits vor gut einem Jahr beginnen sollen. Aus verschiedenen Gründen ist er seither bereits dreimal verschoben worden. Der Fall hatte für Schlagzeilen gesorgt, da der 34-Jährige in der JVA Leipzig laut Berichten auch Kontakt zu einem verurteilten Rechtsterroristen der „Gruppe Freital“ gehabt haben soll.

In dem linksgeprägten Stadtteil Connewitz hatten im Januar 2016 rund 250 Hooligans und Rechtsextreme randaliert und einen Sachschaden von rund 113.000 Euro verursacht. Mehr als 200 Angeschuldigte müssen vor Gericht.

von epd