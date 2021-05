Leipzig

In der Nacht zum 1. Mai standen in Connewitz und der Südvorstadt Mülltonnen in Flammen. Die Beamten mussten gegen 2 und 3.30 Uhr ausrücken, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten die an vier verschiedenen Orten brennenden Mülltonnen selbst löschen. Tatverdächtige wurden zunächst nicht ermittelt. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer sind eingeleitet worden.