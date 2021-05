Leipzig

Wer kennt diesen unbekannten Böller-Werfer? Knapp eineinhalb Jahre nach den Ausschreitungen in der Silvesternacht 2019/2020 im Leipziger Stadtteil Connewitz hat die Polizei Fotos eines Tatverdächtigen veröffentlicht. Der 17 bis 25 Jahre alte Mann soll zum Jahreswechsel Pyrotechnik auf Polizeibeamte in wenigen Metern Entfernung geworfen haben. „Da der pyrotechnische Gegenstand kurz vor den Polizeibeamten auf dem Boden aufprallte und sodann unvorhergesehen von diesen wegsprang, wurde durch die anschließende Explosion keiner der Polizeibeamten verletzt“, teilte die Behörde am Freitag mit.

Der Zwischenfall ereignete sich am 1. Januar vorigen Jahres um 0.34 Uhr am Connewitzer Kreuz an der Einmündung zur Wolfgang-Heinze-Straße. Gegen den gesuchten Mann ermittelt die Soko LinX des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums beim sächsischen Landeskriminalamt. Die Tatvorwürfe: tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung. Eine politische Motivation könne gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden, so die Behörden.

Mehr als 30 Ermittlungsverfahren

In jener Nacht war es zu massiven Übergriffen auf Einsatzkräfte der Polizei gekommen. Mehr als 30 Ermittlungsverfahren wurden deshalb eingeleitet, erste Verurteilungen gab es bereits. Auch gegen Beamte waren drei Verfahren wegen des Tatvorwurfs der Körperverletzung im Amt eingeleitet worden. Zwei davon wurden allein bis Anfang dieses Jahres eingestellt. Ein Ermittlungsschwerpunkt ist indes noch offen: das Verfahren wegen versuchten Mordes an einem Polizisten. Nach Schilderung der Behörden war ein 38-jähriger Beamter massiv attackiert und erheblich verletzt worden. Er musste danach etwa drei Wochen krank geschrieben werden.

Verglichen damit ist der Tatvorwurf gegen den jetzt gesuchten Mann weniger massiv. Er ist etwa 1,75 Meter groß, schlank, hat relativ große Ohren, dunkelblonde Haare, die an den Seiten kurz und oben länger waren, der Scheitel befand sich rechts. Zur Tatzeit trug er eine hellblaue Jeans, eine schwarze Jacke mit Kapuze, weißgraue Turnschuhe, vermutlich von Adidas. Hinweise zu dem Verdächtigen nimmt die Kripo, Dimitroffstraße 1, Telefon: 0341 96646666, entgegen.

Von Frank Döring