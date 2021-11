Corona-Kontrollen: Leipziger Polizei kündigt härteres Durchgreifen an

Leipzig

Es ist fast eine Null-Toleranz-Strategie: Die Leipziger Polizei hat angesichts der neuen Corona-Regeln im Teil-Lockdown ein härteres Durchgreifen angekündigt. „Aufgrund der Inzidenzentwicklung werden wir unseren Ermessensspielraum deutlich reduzieren“, sagte Behördensprecher Olaf Hoppe auf Anfrage der LVZ. „Das heißt, es werden grundsätzlich Anzeigen aufgenommen.“ Bisher hätten es die Kontrolleure auch mal bei einer mündlichen Verwarnung belassen. Mit dieser Kulanz soll jetzt weitgehend Schluss sein, auch wenn weiterhin jeder Einzelfall geprüft werde.

Bereits seit zwei Wochen sind Polizisten in gemeinsamen Teams mit Angestellten des städtischen Ordnungsamtes im Einsatz. Sowohl am Tage als auch in den Abendstunden unterstützen die Beamten der Reviere die Stadt bei Kontrollen in der Gastronomie und im Öffentlichen Personennahverkehr. Federführend sei die Kommune, der auch die Einsatzplanung obliege – beispielsweise, welche Gaststätten überprüft werden.

Intensivere Präsenz in der Öffentlichkeit

Für die Polizei selbst bedeuten die ab dieser Woche geltenden Regeln eine Verlagerung des Einsatzschwerpunktes. „Es sind nun mehr Dinge, die kontrolliert und sanktioniert werden müssen“, so Hoppe. Dafür sollen in den nächsten Tagen und Wochen neben eigenen Kräften auch Angehörige der Bereitschaftspolizei für intensivere Kontrollen in der Öffentlichkeit sorgen. Wie viele Beamte im Einsatz sein werden, lasse sich noch nicht konkret beziffern.

Auch bei vergleichsweise normalen Polizeieinsätzen sei das Thema Corona stets akut. Wenn die Beamten etwa eine Beschwerde zu ruhestörendem Lärm bekommen und am Tatort tatsächlich eine Gruppierung antreffen, würde von allen Personen auch der Status überprüft: genesen, geimpft oder ungeimpft? Wie berichtet, darf sich ein Hausstand nur noch mit einer ungeimpften Person treffen.

„Kein Verständnis für eigene Unrechtmäßigkeit“

Doch kann die Polizei den zusätzlichen Aufwand überhaupt noch stemmen? Erst vor einigen Tagen hatte die Deutsche Polizeigewerkschaft Alarm geschlagen und über massive Corona-Ausfälle in den eigenen Reihen berichtet. Behördensprecher Hoppe sieht die Einsatzbereitschaft indes nicht in Gefahr. Bei der Polizeidirektion Leipzig mit rund 3000 Mitarbeitern seien gegenwärtig 126 Bedienstete „aus Fürsorge- und Quarantänegründen“ freigestellt. 69 von ihnen seien an Corona erkrankt. Hinzu komme: Weil es aktuell keine Versammlungen und Aufzüge im Stadtgebiet gibt, stehe Personal zur Verfügung, das an anderen Stellen eingesetzt werden kann.

Dies ist offenbar auch notwendig, denn der Job an der Corona-Front ist offenbar nicht leichter geworden. „Bei unseren Kontrollen erleben wir absolutes Verständnis, aber auch völliges Unverständnis“, schildert Olaf Hoppe. „Es gibt Menschen, die bewusst gegen Regeln verstoßen. Für die Polizei ist es keine einfache Aufgabe, die geltenden Regeln durchzusetzen, wenn bei einigen Leuten keinerlei Verständnis für die eigene Unrechtmäßigkeit vorherrscht.“

Von Frank Döring