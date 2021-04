Corona-Kontrollen: Leipziger Polizei stellt 180 Verstöße fest

Leipzig

Leipzig. Die Leipziger Polizei hat in der vergangenen Woche 180 Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung festgestellt. Verstärkte Kontrollen wegen der strengeren Ausgangsbeschränkungen habe es am Samstag und Sonntag nicht gegeben, sagte ein Sprecher am Montag. Grundsätzlich würden Kontrollen ganzheitlich durchgeführt – das heißt, Streifen seien nicht allein zur Überprüfung einer bestimmten Ordnungswidrigkeit unterwegs.

Auffällig viele Verstöße habe die Direktion, zu der auch Reviere in Städten wie Grimma oder Wurzen zählen, nicht verzeichnet. „Das zeigt auch, dass die Kontrollen mit Augenmaß durchgeführt werden“, sagte der Polizeisprecher. Mit der bundesweiten Corona-Notbremse haben sich die Regeln zum Verlassen der Wohnungen verschärft – auch in Leipzig. Weil die Messestadt eine Inzidenz höher als 100 hat, dürfen Menschen ab 22 Uhr nur noch wegen weniger triftiger Gründe draußen unterwegs sein.

Zusätzlich zu den normalen Kontrollen gab es am Wochenende in und um Leipzig Einsätze bei mehreren Versammlungen, die teilweise nicht angemeldet gewesen waren. Unter anderem werde nach einem Flashmob in der Messestadt wegen des Verdachts des Gebrauchs falscher Gesundheitszeugnisse ermittelt, so die Beamten.

Mehrere Partys aufgelöst

Die Chemnitzer Polizei registrierte am Samstag 30 Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung. Unter anderem lösten Beamte eine Feier mit etwa 40 Menschen und Lagerfeuer in Elterlein im Erzgebirge auf, teilte die Direktion mit. Die Gäste flohen beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf Mopeds, sechs Menschen im Alter zwischen 17 und 22 Jahren wurden den Angaben nach gestoppt und Anzeigen gestellt.

Außerdem lösten Polizisten in Aue eine Geburtstagsfeier mit zwölf Menschen auf. Dabei sei auch eine Anzeige wegen Beleidigung gegen die Einsatzkräfte aufgenommen worden. In Döbeln wurde eine Gartenparty mit sieben Gästen beendet.

Keine verstärkten Kontrollen in Dresden

Die Beamten in Dresden haben am vergangenen Wochenende keine verstärkten Kontrollen durchgeführt, teilte ein Sprecher auf Anfrage der LVZ mit. Streifen hätten jedoch auf die entsprechenden Regelungen zu Ausgangsbeschränkungen geachtet. Ob oder wie viele Verstöße es gab, sei nicht bekannt – die einzelnen Tatbestände werden nicht statistisch erfasst, hieß es.

In den Landkreisen Bautzen und Görlitz kontrollierten die Beamten und begleiteten Versammlungen, wie die Polizei in Görlitz mitteilte. Insgesamt ahndeten die Einsatzkräfte am Wochenende rund 70 Verstöße, fertigten entsprechende Anzeigen und sprachen 30 Platzverweise aus.

Josephine Heinze