Corona-Leugner? Oder nur vergessen? Auf Maskenkontrolle mit der Polizei

Leipzig

Es ist Samstagabend gegen 19 Uhr und noch ahnt niemand in Leipzig, dass es Maskenverweigerer in der Straßenbahn heute schwer haben werden.

Am Straßenbahnhof Angerbrücke haben sich neun Polizisten und elf Fahrausweisprüfer versammelt. „Ihr habt heute das Glück oder Pech“, sagt der Einsatzleiter zu seinen Beamten, „die Kontrolleure der LVB beim Durchsetzen der Maskenpflicht zu unterstützen.“

Anzeige

In Leipziger Bussen und Bahnen gilt die Maskenpflicht schon seit Monaten. Wer sich nicht daran hält, muss 60 Euro zahlen. So jedenfalls die Theorie. Und die meisten Fahrgäste, so versichert es die LVB, setzen ihre Maske auch auf. Spätestens, sobald sich ein Kontrolleur zeigt oder ein Busfahrer darauf hinweist. Wer sich hartnäckig weigert, stellt allerdings ein Problem dar. Denn anders als ein Ticket, das man hat oder eben nicht, ist die Maske nicht bloß ein Stück Stoff. Der Mund-Nasen-Schutz ist ein Symbol dafür, ob man mit den Corona-Maßnahmen der Regierung einverstanden ist – oder sich im Widerstand wähnt.

Und die Widerständler reagieren mitunter aggressiv, wenn sie ihre Haltung nicht ausleben können. Wohin das führen kann, zeigte ein Fall am vergangenen Samstagabend. Ein Busfahrer wies einen Mann, der in Möckern zustieg, auf die Maskenpflicht hin, aber dieser blieb stur. Die Situation eskalierte. Der Masken-Verweigerer weigerte sich auszusteigen und schlug schließlich dem Fahrer ins Gesicht, der seinerseits zu einer Dose Pfefferspray griff und den Fahrgast damit in die Flucht schlug.

Um auch solchen Situationen zuvorzukommen, wollen Polizei und LVB nun immer wieder an manchen Abenden gemeinsam losziehen. Diesen Wunsch äußerte der Ministerpräsident Michael Kretschmer höchstselbst. Heute ist es in Leipzig erstmals so weit.

Schwarzfahren ist eine Straftat, Maskenpflicht missachten eine Ordnungswidrigkeit

Und so finden sich am Samstagabend schnell drei Teams aus Kontrolleuren und Beamten zusammen. Eines von ihnen darf ein Reporter der LVZ exklusiv bis null Uhr begleiten. Neben zwei Kontrolleuren sind zwei Streifenpolizisten aus Grimma mit dabei: der stämmige Markus* mit kantigem Gesicht und Dreitagebart. Und Angela*, eine kleine Frau mit breitem Kreuz und schulterlangem Haar.

„Sollte es Theater geben, funkt ihr mich an“, sagt der Einsatzleiter noch, dann strömen die Teams schon aus, jeder in eine andere Straßenbahn. Wir nehmen die 8 nach Grünau-Nord, in der jeder eine Maske trägt und ein Ticket hat. Also umsteigen am Lindenauer Markt in die 7 nach Sommerfeld. Hier, immerhin, ein Fahrgast ohne Ticket. Einen Ausweis hat er auch nicht dabei. Also sagt der Polizeibeamte Markus „einmal Person“ in sein Funkgerät und diktiert den Namen durch. „Manchmal geben Schwarzfahrer falsche Identitäten an, um der Strafe zu entgehen“, sagt ein Kontrolleur. Die wenigsten kämen durch. Man habe so seine Tricks, solche Manöver zu durchschauen.

Diesmal stimmt der Name. Mit der Polizei wird heute Abend also auch die Ticketkontrolle effizienter. Und die Maskenpflicht? Streifenpolizistin Angela späht routiniert durch die Straßenbahn, die sich nach einer Kurve wieder streckt. Manch einer, der die Polizisten erspäht, zieht verschämt die Maske über die Nase. Aber ein ganz unverdecktes Gesicht ist nicht zu sehen.

Vor Corona-Zeiten fiel man als Verschwörungstheoretiker, als Systemfeind nicht weiter im Stadtbild auf. Durch die Maskenpflicht ist das nun anders. Menschen, die mitunter glauben, dass Bill Gates ihnen gerne einen Chip einpflanzen würde, werden plötzlich sichtbar. Oder eher: sichtbar gemacht. Nämliche durch alle anderen, die sich durchs Maske tragen von ihnen abgrenzen. Die alte Normalität ist die Systemkritik von heute.

In der nächsten Straßenbahn trifft der Kontrolltrupp auf einen Mann mit Frau und Kind. Der Mann hat kein Ticket. Zudem trägt er zwar einen Strohhut und um den Hals drei Glaskristalle eines Kronleuchters – aber keinen Mundschutz. „Haben Sie eine Maske?“, fragt die Beamte Angela. Der Mann lacht laut auf, dann schimpft er unverständlich, tritt mit dem Fuß auf. An der nächsten Haltestelle steigen alle aus, Frau und Kind entfernen sich. „Wir! Sind! Im Widerstand!“ ruft der Mann in die Leipziger Nacht. Das Schwarzfahren, eine Straftat, und das Fahren ohne Maske, eine Ordnungswidrigkeit, wird ihn jeweils 60 Euro kosten.

In Grimma haben es Angela und ihr Kollege Markus manchmal nachts mit entlaufenen Pferden oder Kühen zu tun. Jetzt ging es zum ersten Mal um einen offenbar alkoholisierten, renitenten Verschwörungstheoretiker. Als ein älterer, etwas gebrechlicher Herr an einer Haltestelle ein Regal umherwuchtet, das offensichtlich viel zu schwer für ihn ist, sagt Markus: „Das ist ja freaky hier.“

„Mike, du trägst jetzt Maske?“

Dann treffen wir einen kooperativeren Maskenverweigerer. Er trägt enge hellblaue Jeans, dazu weiße Sneaker und hat gar nicht erst einen Mundschutz dabei. „Hab ich vergessen, ehrlich“, sagt er, schuldbewusst lächelnd. Einer der Kontrolleure reicht ihm eine von seinen Masken. „Ausnahmsweise“, sagt er dazu. Weil der Fahrgast das Angebot annimmt, zwar etwas widerwillig, bekommt er auch keine Strafe. „Wenn er nicht rumdiskutiert, ist es OK“, sagt der Beamte Markus. „Ich lasse selbst oft genug meine Maske im Auto liegen.“

Ob der Mann wirklich vergesslich war, oder in Wahrheit Corona-Leugner ist, der gegenüber der Polizei plötzlich kleinlaut wird, lässt sich nicht klären. Aber seine zwei Begleiter scheinen einen Wandel an ihrem Freund zu bemerken. „Echt jetzt, Mike, du trägst jetzt Maske?“, sagt der eine. „Behältst du die jetzt auf?“ der andere. Da steigt das Kontrollteam wieder aus, in die nächste Straßenbahn.

Bis halb eins trifft der Kontrolltrupp aus LVB und Polizei keine hartnäckigen Maskenverweigerer mehr an. Die vielen jungen Leipziger, die nachts Straßenbahn fahren, halten sich zum ganz überwiegenden Teil an die Regeln. Das Bußgeld, das es seit einem Monat gibt, erfüllt seinen Zweck.

Nur vergessen? Oder schon im Widerstand?

Vielleicht hat der Kontrolltrupp aber auch deshalb wenig Arbeit, weil schon einiges dazu gehört, sich der Mund-Nasen-Schutz-Pflicht zu verweigern. Denn ähnlich wie bei Impfgegnern geht die Masken-Muffeligkeit ja über ein persönliches Statement hinaus – weil man anderen, die Masken für sinnvoll halten, die eigene Weltsicht aufdrängt. Gut möglich, dass sich einige zwar hartgesottene Corona-Leugner aus diesem Grund dann doch der Maskenpflicht beugen. Jedenfalls, wenn man sie einmal persönlich darauf aufmerksam macht.

Dafür spricht auch die letzte Szene an diesem Abend, die sich ereignet, als die Grimmaer Polizistin Angela an einer abfahrfertigen Straßenbahn vorbeiläuft. Drinnen hat sie eine Frau entdeckt, ohne Maske. Nur vergessen? Oder schon im Widerstand? „Hey!“, ruft Angela und haut an die Scheibe. Während die Straßenbahn langsam anfährt, zieht sich die Frau fluchend und mit wütendem Gesicht einen Mundschutz über.

*Namen von der Redaktion geändert

Von Josa Mania-Schlegel