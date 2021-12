Corona-Proteste und Böller-Verbot: Leipziger Polizei vor Großeinsatz in Silvesternacht

Leipzig

Eines steht schon jetzt fest: Auch dieser Jahreswechsel wird wieder außergewöhnlich. Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Situation sind sogar noch umfassender als im vergangenen Jahr. In der Gastronomie herrscht eine sehr frühe Sperrstunde, Feiern unter freiem Himmel sind ebenso verboten wie Feuerwerk. Mithin sieht die Leipziger Polizei für ihren Silvester-Einsatz andere Schwerpunkte als normalerweise.

„Die aktuelle Pandemie-Situation mit ihren besonderen Regelungen, insbesondere den Bestimmungen der Sächsischen Corona-Notfallverordnung, bestimmt natürlich das Geschehen“, sagte Behördensprecher Olaf Hoppe. „Wir werden die Regelungen kontrollieren und durchsetzen, dabei verhältnismäßig handeln und die Mittel der Kommunikation und Deeskalation nutzen.“ Koordiniert werde der Einsatz von einem eigens dafür gebildeten Führungsstab in der Leipziger Polizeidirektion (PD).

Unterstützung angefordert

Mit einem Großaufgebot wird die Polizei in der Silvesternacht im Einsatz sein. Neben der Einsatzhundertschaft der Inspektion Zentrale Dienste sowie der Aufrufhundertschaft sollen auch Beamte der Bereitschaftspolizei unterwegs sein. Entsprechende Unterstützung sei angefordert worden, so Hoppe.

Ein Novum im Vergleich zu früheren Jahren: Auch am letzten Abend des Jahres sind nach Erkenntnissen der Polizei Versammlungen von Kritikern der Corona-Maßnahmen geplant. „Wir verzeichnen auch am Silvesterabend Aufrufe zu sogenannten Spaziergängen als Protestform gegen die aktuellen Corona-Regelungen“, erklärte der Polizeisprecher. „Diese Spaziergänge sind ausgeprägter hinsichtlich ihrer Teilnehmerzahlen und der Intensität in den beiden von uns zu betreuenden Landkreisen Leipzig und Nordsachsen, sodass wir dort auch Präsenz zeigen werden.“ In der Stadt Leipzig rufen Initiatoren ebenfalls zu einer solchen Versammlung auf. Im Internet wird für ein „Silvester-Leuchten an der Oper“ geworben: „Für unsere Freiheit sollen tausende Kerzen brennen“, heißt es in dem Aufruf für die Aktion auf dem Augustusplatz.

Augustusplatz und Connewitz im Fokus

Gemeinsame Streifen mit der Stadt soll es aber in der Silvesternacht nicht geben, da die Polizei aufgrund der verstärkten Einsätze wegen angekündigter Corona-Proteste in den Landkreisen das dafür erforderliche Personal nicht aufbringen könne, hieß es.

Darüber hinaus richtet die Polizei auch in diesem Jahr ihren Fokus auf die traditionellen Silvester-Schwerpunkte wie den Augustusplatz in der Innenstadt und das Connewitzer Kreuz. Wobei die Ordnungshüter durchaus zuversichtlich sind, dass sich die meisten Menschen den angeordneten Einschränkungen fügen werden. „Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich grundsätzlich der aktuellen Situation bewusst sind, die Regelungen kennen und sich daran halten“, sagte Hoppe.

Ordnungsamt, Polizei, Branddirektion, Stadtreinigung und Leipziger Verkehrsbetriebe hatten sich zudem auf zusätzliche Maßnahmen für einige Bereiche im Stadtgebiet verständigt. Dazu gehören etwa Sperrungen von Zufahrtsstraßen am Connewitzer Kreuz und Halteverbote. Zudem gilt ein Alkoholkonsumverbot für die öffentlichen Verkehrsflächen der Innenstadt, der Karl-Liebknecht-Straße einschließlich des Connewitzer Kreuzes sowie der Karl-Heine-Straße und der Eisenbahnstraße.

Von Frank Döring