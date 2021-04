Corona-Proteste und Neonazi-Aufzug: Leipzig vor brisantem Demo-Tag

Leipzig

Auf die Leipziger Sicherheitsbehörden kommt ein brisanter Feiertag zu. Zahlreiche Proteste sind gegen eine für den 1. Mai angemeldete Versammlung von rund 1000 Kritikern der Corona-Maßnahmen am Völkerschlachtdenkmal geplant. Angemeldet sind laut Stadt bislang elf Versammlungen. Jetzt hat auch noch die Partei „Der Dritte Weg“ für diesen Tag in Leipzig eine Demo angekündig. Laut Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) handelt es sich dabei um die „aktivste rechtsextremistische Parteistruktur in Sachsen“.

„Bürgerbewegung“ am Völkerschlachtdenkmal

Hinter den avisierten Corona-Protesten von 14 bis 18 Uhr am Völkerschlachtdenkmal steckt wieder die „Bürgerbewegung Leipzig 2021“. Seit Anfang April mobilisiert diese Gruppierung jeden Montag zu Kundgebungen in der Innenstadt. „Es reicht! Widerstand jetzt! Für unsere Freiheit und Souveränität“, heißt es in einem Aufruf für den 1. Mai auf Telegram. Die gleiche Gruppierung hat zudem von 14 bis 17 Uhr einen Fahrradaufzug „Für eine freie Berufsausübung. Schluss mit Verboten.“ vom Richard-Wagner-Platz über Innenstadtring, Johannisplatz bis zum Völkerschlachtdenkmal und zurück vorgesehen.

Das LfV sieht in dieser Bewegung keine extremistische Bestrebung. Es bestehe jedoch die Gefahr, dass Rechtsradikale und Reichsbürger die Corona-Proteste für ihre verfassungsfeindlichen Zwecke instrumentalisieren. So wurden schon die ersten Demos der „Bürgerbewegung Leipzig 2021“ auch von der Partei „Freie Sachsen“ begrüßt und beworben. Das LfV hält „Freie Sachsen“ für eine „parteiübergreifende Sammlungsbewegung, die insbesondere Menschen, die mit den staatlichen Anti-Corona-Maßnahmen nicht einverstanden sind, eine politische Plattform bietet“ – und die überwiegend von führenden sächsischen Rechtsextremisten angeführt werde.

Keine Beobachtung durch Verfassungsschutz

Diese Einschätzung gelte unverändert, hieß es am Mittwoch aus dem Landesamt. Zuvor war mitgeteilt worden, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz nunmehr Personen und Gruppen innerhalb der Querdenken-Bewegung beobachte. Da die Bewegung keinem der bisher bekannten Phänomenbereiche wie etwa Rechtsextremismus, Linksextremismus oder Islamismus zuzuordnen sei, wurde nach Angaben des Bundesinnenministeriums eine neue Kategorie „Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“ geschaffen. Gleichwohl würden jedoch in Sachsen Gruppierungen wie die Organisatoren der Proteste am 1. Mai aktuell nicht beobachtet, so das LfV. Der neu geschaffene Phänomenbereich müsse erst entsprechend unterfüttert werden, um „tatsächliche Anhaltspunkte“ auszumachen, die eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz rechtfertigen würden.

Für die Gegendemonstranten ändert das offenbar nicht allzu viel. Am 1. Mai machen unter anderem das Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“, die Leipziger Jusos sowie die Vereine „Leipzig Courage Zeigen“ und „Erich-Zeigner-Haus“ mobil. „Kein Platz für Faschist:innen!“, ruft etwa Irena Rudolph-Kokot für das Aktionsnetzwerk auf. Juso-Vize Mareike Engel versicherte: „Wir werden die Rechten ihre menschenverachtende Propaganda nicht ohne Widerspruch verbreiten lassen.“ Alfred Vogt vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) kritisierte zwar die Corona-Maßnahmen als „sinnlose, marktkonforme, autoritäre Lösungsansätze“. Gleichwohl werde auch der SDS „glasklar jenen widersprechen, die wissenschaftliche Erkenntnisse leugnen oder Ideologien der Menschenfeindlichkeit verbreiten“.

Polizei auch auf Demo-Verbote vorbereitet

Die Leipziger Polizei erwartet „eine dynamische Einsatzlage“, teilte Behördensprecherin Mandy Heimann auf LVZ-Anfrage mit. „Eine heterogene Zusammensetzung der Teilnehmer von bürgerlich bis extremistisch wird erwartet. Da sich gegen die Protestbewegung, die die aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen infrage stellt, erwartungsgemäß Gegenprotest formiert, bereitet sich die Polizei Leipzig auf einen größeren Einsatz vor.“ Dafür seien über das sächsische Innenministerium Unterstützungskräfte bei Bund und Ländern angefordert worden.

„Zur Einsatzplanung- und vorbereitung wurde ein Stab eingerichtet, der eng mit der Stadt Leipzig zusammenarbeitet“, so Heimann. Neben den eigenen Kräften der Polizeidirektion und Unterstützung der Bereitschaftspolizei, stehen auch Kommunikationsteams und Lautsprecherkraftwagen sowie Polizeireiter und Wasserwerfer bereit. Man richte sich darauf ein, den Infektionsschutz zu gewährleisten, Protest in Hör-und Sichtweite zu ermöglichen, andererseits aber auch für die Trennung der Teilnehmer zu sorgen. „Aber wir sind auch auf die Durchsetzung möglicher Verbote vorbereitet“, so die Sprecherin. Ordnungswidrigkeiten sollen unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit geahndet werden. Auch Platzverweise und weitere polizeiliche Maßnahmen könnten dazu erforderlich sein.

Partei „Dritter Weg“ will auf Simsonplatz

Allerdings sind in Sachsen wie auch im gesamten Bundesgebiet für den 1. Mai eine Vielzahl weiterer Versammlungen angemeldet. Aus diesem Grund sei es für eine abschließende Lageeinschätzung und Kräftezuordnung noch zu früh, räumte Heimann ein. Noch erscheint unklar, wo an diesem Tag Einsatzschwerpunkte liegen werden. „Aufgrund des erwarteten dynamischen Anmeldegeschehens ist es möglich, dass Einsatzkräfte gegebenenfalls flexibel zum Einsatz kommen werden“, erklärte die Sprecherin.

Sollte aber ein Szenario eintreten, wie es am Mittwoch vom Leipziger Ordnungsamt bestätigt wurde, könnte die Messestadt einer der Einsatzschwerpunkte in Sachsen sein. Die rechtsextreme Partei „Der Dritte Weg“ gibt sich entschlossen, nach dem Verbot ihrer ursprünglich geplanten Demo in Zwickau dennoch am 1. Mai in Sachsen auf die Straße zu gehen. Ob dies tatsächlich in Leipzig der Fall sein wird, ist indes noch fraglich, da dem Vernehmen auch für Plauen eine Versammlungsanmeldung vorliegt. In Leipzig haben die Rechtsextremen eine Kundgebung von 13 bis 15 Uhr auf dem Simsonplatz angekündigt – Motto: „Arbeiterkampftag – Aufstehen gegen linken Terror“. Kommt dies so wie angemeldet, dürfte das für eine zusätzliche Mobilisierung von Gegendemonstranten innerhalb der linken Szene sorgen.

Von Frank Döring