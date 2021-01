Leipzig

In der Leipziger Südstadt haben am Montagnachmittag mehrere Personen in einem Friseurgeschäft gegen die geltenden Corona-Regeln verstoßen. Wie die Polizei Leipzig am Dienstag mitteilte, hatte es einen Hinweis gegeben, dass zehn bis zwölf Personen in dem Geschäft einen Haarschnitt erhalten hätten. Es seien keine Alltagsmasken getragen worden und auch der Abstand sei ignoriert worden. Den Angaben zufolge rückte das Ordnungsamt an.

Von liko