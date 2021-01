Leipzig

Ein 34-Jähriger ist in der Nacht zum Mittwoch in Leipzig-Kleinzschocher inmitten einer Polizeikontrolle vor den Beamten geflüchtet. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, wollten die Ordnungshüter den Mann gegen 1 Uhr nachts in der Wigandstraße kontrollieren. Ihm wurde vorgeworfen, gegen die Corona-Schutzverordnung und die damit geltende Ausgangssperre verstoßen zu haben.

Als die Polizisten die Identität des Verdächtigen klärten, sei dieser plötzlich davongerannt, hieß es. Weitere Beamte hätten ihn an der Flucht gehindert. Der 34-Jährige wurde wegen einer Ordnungswidrigkeit angezeigt.

Im Leipziger Umland wurde die Polizei darüber informiert, dass sich im Neukieritzscher Ortsteil Kahnsdorf mehrere Männer zum Alkoholtrinken in einem Nebengebäude getroffen hätten. Die Beamten gingen dem Hinweis nach und trafen gegen 19.30 Uhr neben dem Bewohner drei weitere Männer an, die aus anderen Hausständen zu Besuch waren. Wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung stellten die Polizisten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

16 Verstöße gegen Sächsische Corona-Schutzverordnung

Insgesamt stellte die Polizei Leipzig nach eigenen Angaben am Mittwoch 16 Verstöße gegen die Corona-Regelungen fest. In zehn Fällen wurde gegen die Ausgangssperre verstoßen, in sechs Fällen trafen sich mehr Personen als erlaubt.

Von joka