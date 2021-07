Leipzig

Das Leipziger Unternehmen Spreadshirt ist von Hackern angegriffen worden. Der Konzern selbst spricht von einem Sicherheitsvorfall. „Dritte haben versucht, sich unerlaubt Zugriff zu unserer Plattform zu verschaffen“, bestätigte Sprecherin Eike Adler auf Nachfrage LVZ.de. Der Angriff sei in den vergangenen Tagen festgestellt worden. Das 2002 in Leipzig gegründete Unternehmen informierte am Donnerstag Kunden und Partner. Dabei wurde auch eine Empfehlung  ausgesprochen, Passwörter zu ändern.

„Passwörter zu ändern und auf Sicherheit zu prüfen, ist nie verkehrt. Das ist aber zum jetzigen Zeitpunkt eine reine Vorsichtsmaßnahme“, so Adler. Ob es den Angreifern gelungen ist, sich Zugang zur Plattform zu verschaffen und an Daten zu gelangen, werde aktuell durch interne Expertinnen und Experten sowie einen externen Dienstleister geprüft. Zudem sei der Vorgang den zuständigen Behörden gemeldet worden. Der Spreadshirt-Onlineauftritt funktioniert aktuell uneingeschränkt.

Spreadshirt gehört zur international aktiven Spread Group mit Sitz in Leipzig und der US-Stadt Greensburg. Der Konzern gehört als Dienstleister für Auftragsdrucke zu den Marktführern. Weltweit sind laut eigenen Angaben. rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Aktiengesellschaft beschäftigt, 450 davon in der Messestadt.

Von anzi