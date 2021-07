Leipzig

Mindestens einer von ihnen war noch minderjährig: Gegen 54 Aktivisten der Gruppe #CancelLEJ ermittelt die Polizei nach der Blockade des DHL-Hubs am Flughafen Leipzig/Halle. Die Teilnehmer der Protestaktion waren 17 bis 25 Jahre alt, sagte Polizeisprecher Olaf Hoppe am Montag auf LVZ-Anfrage. Auch gegen den Linke-Landtagsabgeordneten Marco Böhme, der die Demo vor Ort anmeldete, wird ermittelt. Die Polizei wertet die Aktion als Nötigung. Im Raum steht zudem ein Verstoß gegen das sächsische Versammlungsgesetz.

Die Protestierenden mussten am Wochenende teilweise mehr als 30 Stunden im Polizeigewahrsam verbringen. Weil die Demonstrierenden am Sonntag vor der Ermittlungsrichterin ihre Identität preisgegeben hätten, sei keine Untersuchungshaft erlassen worden, sagte ein Sprecher der Leipziger Staatsanwaltschaft am Montag.

Aktivisten nutzten Sekundenkleber, um Identität zu verschleiern

Rund 70 Lastwagen und Autos stauten sich nach Polizeiangaben durch die Blockade am Freitagabend gegen 23 Uhr vor der Einfahrt und mussten durch ein zweites Tor umgeleitet werden. DHL erstattete Anzeige, weil wegen der Blockade einige Maschinen erst mit Verspätung abgeflogen seien und ein Schaden „in Millionenhöhe“ entstanden sei. Demnach waren unter den Fahrzeugen auch Lkw, die mit verderblichen Waren beladen waren und Piloten, die mit Taxis zu ihren Frachtmaschinen wollten. Insgesamt verliefen die Proteste aber friedlich.

Die Polizei wertet den Protest nicht als Spontandemo im Sinne des Versammlungsgesetzes. „Das war vorbereitet“, erklärte Sprecher Hoppe. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit habe sich die Polizei aber gegen eine Auflösung der Blockade entschieden. „Wir sind versammlungsfreundlich eingestellt und versuchen die Situation immer vor Ort zu klären“, erläuterte Hoppe weiter. 52 der 54 Protestteilnehmer hätten Angaben zu ihrer Identität verweigert und seien daher ins Polizeigewahrsam gekommen, wo sie teilweise bis Sonntagvormittag blieben.

Die Aktivisten trafen nach LVZ-Informationen gezielte Vorkehrungen, um eine polizeiliche Erfassung zu verhindern. So hatten einige Demonstranten ihre Fingerkuppen mit Sekundenkleber präpariert, um Fingerabdrücke unmöglich zu machen. Gesichtsbemalung erschwerte zudem Fotoaufnahmen.

Warum hielt die Polizei die Demonstranten so lange fest?

„Wenn keine Identität bekannt ist, ist die Strafverfolgung in Gefahr“, verteidigte Hoppe das Vorgehen der Polizei. Hätten sich die Aktivisten nicht geäußert, wäre auch Untersuchungshaft beantragt worden. „Im Laufe des Tages haben dann alle Angaben zu ihrer Person gemacht. Diese wurden überprüft“, berichtete Hoppe. Anschließend wurden die Aktivisten entlassen. Teilweise waren auch ihre Anwälte vor Ort.

Hintergrund des Protests, der politisch scharfe Reaktionen hervorrief, sind die Ausbaupläne am Flughafen Leipzig/Halle. Unter anderem plant DHL die Erweiterung des Logistik-Drehkreuzes von 60 auf 100 Stellplätze. Das würde zu deutlich mehr Starts und Landungen vor allem in der Nacht führen. Der Airport ist inzwischen der zweitgrößte Frachtflughafen in Deutschland nach Frankfurt/Main.

Vor allem die erwartete Zunahme nächtlicher Flüge stößt auf Kritik. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) befürwortet zwar den Ausbau, allerdings mit Auflagen. Auch mehrere Parteien im Landtag von Sachsen-Anhalt haben mehr Lärmschutz für die Anwohnerinnen und Anwohner des Airports gefordert. Sachsen-Anhalt ist mit gut 18 Prozent an der Mitteldeutschen Flughafen AG beteiligt, zu der neben dem Flughafen Leipzig/Halle auch der Regionalflughafen in Dresden gehört. Haupteigner ist Sachsen.

Von LVZ/Robert Nößler/dpa