Am Freitagabend rückte die Feuerwehr zu einem schweren Dachstuhlbrand in der Leipziger Westvorstadt aus. Drei Häuser wurden geräumt. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

In der Gottschedstraße in Leipzig hat am Abend ein Dachstuhl gebrannt (Symbolbild). Quelle: Marcel Kusch/dpa