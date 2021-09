Daten aus geheimen Kriminellen-Chats: Landgericht Leipzig darf Beweise nutzen 

Leipzig

Ist nun der Weg frei, um gegen die Organisierte Kriminalität in Leipzig juristisch vorgehen zu können? Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden hat entschieden, dass die verschlüsselten Daten aus den Kryptohandys der Angeklagten als Beweismittel genutzt werden können. Konkreter Anlass war ein Verfahren am Landgericht Leipzig gegen zwei mutmaßliche Großdealer. Bisher war die Frage der Verwertbarkeit der erlangten Beweise der entscheidende Knackpunkt in allen Prozessen, die sich um die geheimen Chats der Rauschgiftmafia drehen.

Hackerangriff auf Messengerdienst

Im vergangenen Jahr war es französischen Ermittlern gelungen, die verschlüsselte Kommunikation von Großkriminellen zu knacken. Das vertrauliche Netzwerk hatte die Firma EnchroChat einer Kundschaft offeriert, die bereit war, für abgeschirmte Absprachen viel Geld zu zahlen. Nach dem staatlichen Hackerangriff auf den Messenger-Dienst gab es in ganz Europa eine Verhaftungswelle. Auch in Leipzig flogen etliche mutmaßliche Rauschgifthändler auf, die sich über das EnchroChat-Netzwerk ungeniert über ihre Drogengeschäfte ausgetauscht haben sollen.

Knapp ein Dutzend EnchroChat-Prozesse hat das Leipziger Landgericht auf dem Tisch, um die 30 weitere Verfahren sollen noch bei der Staatsanwaltschaft in Bearbeitung sein. Die Beweislage gilt aufgrund der vorliegenden Daten als exzellent. Doch die Strategie der Verteidiger zielt in nahezu allen Fällen darauf ab, dass die Chats der Kriminellen nicht als Beweismittel vor Gericht verwendet werden sollen. Dieses sogenannte Verwertungsverbot ergibt sich aus ihrer Sicht unter anderem daraus, dass der Hackerangriff der französischen Behörden ohne Anlass und Anfangsverdacht geschehen sei und somit gegen rechtsstaatliche Grundsätze verstoßen würde.

Inländisches Recht entscheidend

Das OLG hat nach LVZ-Informationen nun jedoch eine Entscheidung zu einem Verfahren gegen zwei Angeklagte (28, 32) getroffen, die kiloweise mit Marihuana, Metamphetamin und Kokain gedealt haben sollen. „Die von den französischen Ermittlungsbehörden über die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main an das Bundeskriminalamt übersandten Daten zur Einleitung von deutschen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung und des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sind in dem Ermittlungsverfahren gegen den Beschwerdeführer verwertbar“, heißt es in dem Beschluss.

Wie OLG-Sprecherin Gesine Tews auf Anfrage mitteilte, habe der 3. Strafsenat unter anderem festgestellt, dass ein „Beweisverwertungsverbot zumindest bei schwerwiegenden, bewussten oder willkürlichen Verfahrensverstößen, bei denen die grundrechtlichen Sicherungen planmäßig oder systematisch außer Acht gelassen worden sind, anzunehmen“ sei. Allerdings bestimme sich die Verwertbarkeit im Wege der Rechtshilfe erlangter Beweise nach inländischem Recht.

Landgericht Berlin dagegen

„Ist die Rechtshilfe – wie hier – durch einen Mitgliedstaat der Europäischen Union geleistet worden, darf bei der Beurteilung der Beweisverwertung im Inland nur in eingeschränktem Umfang geprüft werden, ob die Beweise nach dem innerstaatlichen Recht des ersuchten Mitgliedstaates rechtmäßig gewonnen wurden“, so das OLG. „Nach diesen Maßstäben liegen Anhaltspunkte für eine Unverwertbarkeit der in Frankreich gewonnenen Daten nicht vor.“

Bereits das Hanseatische Oberlandesgericht (OLG) Bremen hatte im Dezember vorigen Jahres ähnlich argumentiert: Die französischen Ermittler hätten die Überwachung in eigenen Verfahren nach richterlicher Anordnung gestartet. Ohne eine Veranlassung deutscher Behörden, aber mit Ausweitung der Ermittlungen auf Deutschland. Daraus hätten sich Hinweise auf schwere Straftaten auf deutschem Hoheitsgebiet ergeben.

Seine Rechtsauffassung habe der Dresdner Strafsenat auch in einem weiteren EnchroChat-Verfahren bestätigt, welches in Dresden anhängig ist, so Tews. Dies übrigens in Kenntnis der abweichenden Ansicht des Landgerichts Berlin, betonte die Sprecherin. Dieses hatte als erstes Gericht in Deutschland einer Verwertung der aus der Infiltration des Kommunikationsdienstes gewonnenen Daten widersprochen. Bereits die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen einen Drogendealer war daher abgelehnt worden.

Von Frank Döring