Leipzig

Die Polizei in Leipzig sucht nach einem vermissten 63-Jährigen. Ralf Stiebing verschwand am Samstag zwischen 13 und 14.30 Uhr aus einem Pflegeheim in der Eisenbahnstraße in Neustadt-Neuschönefeld und kehrte nicht wieder zurück. Sollte der demente Mann seine Medikamente nicht einnehmen, könnte sich sein Gesundheitszustand schnell verschlechtern, teilte die Polizei am Montag mit.

Der vermisste Ralf Stiebing tritt mit hoher Wahrscheinlichkeit verwirrt und orientierungslos auf. Laut Polizei besonders auffällig: Aufgrund eines Krankheitssyndroms bewegt sich der Mann mit einem schwankenden Gang vorwärts. Ralf Stiebing hat ein scheinbares Alter von 60 Jahren, ist 1,85 Meter groß und von kräftiger Gestalt. Er hat kurzes, braunes Haar.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Leipzig-Zentrum in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder telefonisch unter (0341) 96 63 42 24 entgegen.

nöß