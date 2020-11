Leipzig

Bis zum Samstagnachmittag gab es an den offiziellen Versammlungsplätzen Kontrollen zur Einhaltung der sächsischen Corona-Schutz-Verordnung. Allerdings: Bei weiteren Zusammenkünften von Kritikern der Pandemie-Auflagen in der Innenstadt wurden Verstöße nicht mehr geahndet. In der Großen Fleischergasse zum Beispiel standen mehrere hundert Corona-Kritiker und Sympathisanten der Bewegung „Querdenken“ dicht an dicht und ohne Maske – ohne Konsequenzen. Warum ist die Polizei dort nicht eingeschritten?

Schwerpunkt: Auseinandersetzungen verhindern

„Es gab einen Auflagenbescheid für die Versammlungen am Samstag. Alle Menschen, die daran teilnehmen wollten, wurden beim Zugang auch kontrolliert“, erklärt Polizeisprecher Olaf Hoppe. Bei der anschließenden, sehr dynamischen Situation in der Innenstadt waren die Beamten dagegen vordringlich mit Sicherungsmaßnahmen beschäftigt. „Da ging es in erster Linie darum, Auseinandersetzungen zu verhindern. Es ist schwer, in solchen Situationen Ordnungswidrigkeiten zu verfolgen, wenn man gefordert ist, die vielen kleineren Bewegungen aus Protest und Gegenprotest zu verfolgen“, so der Polizeisprecher weiter.

„Keine Maskenpflicht in Großer Fleischergasse “

Zur Lage in der Großen Fleischergasse, wo sich am Abend etwa 500 bis 800 „Querdenker“ und andere Corona-Protestierende fast ausschließlich ohne Maske und Abstand versammelt hatten und dann von der Polizei eingekesselt wurden, sagt Hoppe: „Ab 18 Uhr gab es keine Versammlungen nach Versammlungsrecht mehr, deshalb wurde das Geschehen nach Allgemeinrecht beurteilt.“ Laut diesem müsse zwar in einigen Straßen Maske getragen werden, „die Große Fleischergasse gehört laut Stadt aber nicht dazu“, so Hoppe. Insofern wäre dort eine Durchsetzung auch nicht notwendig geworden. Das Ordnungsdezernat der Stadt teilt diese Einschätzung. Für die Polizei habe die Trennung der unterschiedlichen Lager und damit die Verhinderung von Straftaten Vorrang gehabt vor der Ahndung eventueller Ordnungswidrigkeiten. Dabei sei es elementar darum gegangen, die teils herausfordernde Lage zu beherrschen.

„Kontrolle bei mehreren zehntausend Teilnehmern nicht möglich“

Mit Blick auf zukünftige Demonstrationen von Masken-Verweigerern in Leipzig betont Polizeisprecher Hoppe: „Grundsätzlich ist eine Durchsetzung und Kontrolle von Masken- und Abstandsregeln machbar, aber es gibt auch Größenordnungen von Versammlungen, bei denen das nicht mehr geht.“ Dazu zählten Demonstrationen mit mehreren zehntausend Teilnehmern. „Dort könnte man natürlich ebenfalls damit anfangen, dann gibt es eine Riesenschlange. Mit der wird man aber nie fertig.“ Auf Versammlungen mit nur einigen tausend Teilnehmern seien Masken- und Abstandspflicht dagegen durchaus kontrollierbar.

Von Matthias Puppe und Björn Meine