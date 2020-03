Leipzig

Unter dem Motto „ Abschiebungen stoppen - Bleiberecht für alle“ wollen ungefähr 100 Aktivisten am Dienstag gegen Sammelabschiebungen demonstrieren. Anlass soll laut der Gruppe „Protest LEJ“ eine Abschiebung mehrerer Personen am Mittwoch nach Afghanistan sein.

Die Demonstration beginnt um 18 Uhr auf dem Otto-Runki-Platz im Leipziger Osten. Wie das Leipziger Ordnungsamt mitteilt zieht die Demo anschließend über Konstantinstraße, Lutherstraße, Kohlgartenstraße, Gabelsberger Straße, Dresdner Straße, Grimmaischer Steinweg, Augustusplatz, Grimmaische Straße zum Markt. Entlang der Strecke kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Die Veranstalter kritisieren die Abschiebepraxis der Bundesrepublik, weil sie für die Betroffenen mit zu viel Risiko verbunden ist. „Auch Abschiebungen in Nicht-Kriegsgebiete bedeuten für die Betroffenen Gewalt. Sie bedeuten Obdachlosigkeit in Italien, Inhaftierungen in Ungarn, Polizeigewalt in Bulgarien oder eine Weiterschiebung ins Herkunftsland. Schutzbedürftige Menschen werden wie Stückgut behandelt. Außerdem gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass der Abschiebeprozess immer brutaler wird“, so ein Sprecher der Gruppe.

Darüber hinaus richtet sie die Demonstration gegen die Abschottungspolitik Europas, die gerade an der griechisch-türkischen Grenze kritische Dimensionen erreicht. Die Gruppe „Protest LEJ“ ruft ungefähr einmal im Monat zu Protesten gegen Abschiebungen auf.

Von tsa