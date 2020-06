Demo gegen Polizei-Repression im Leipziger Süden bleibt ruhig

Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Connewitz haben am Mittwochabend rund 350 Menschen aus dem linken Spektrum gegen Polizei-Repression demonstriert. Unter dem Motto „Wo, wo, wo sind unsere Räder“ machten sie auf die aktuelle Debatte um illegale Fahrradgeschäfte bei der Leipziger Polizei aufmerksam.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, verlief die Kundgebung insgesamt friedlich, vereinzelt wurden Rauchtöpfe gezündet. Gegen 21 Uhr löste sich die Menschenmenge am Herderpark auf. Im Anschluss bewegte sich eine Gruppe von rund 50 Personen in Richtung Bornaische Straße. In der Stochartstraße wurden Bauzäune und Baumaterial auf die Straße gezerrt, aber von Anwohnern wieder weggeräumt.

Zur Galerie Rund 350 Personen haben am 17. Juni im Leipziger Süden gegen Polizei-Repression demonstriert.

Von fbu