Leipzig

Mehrere Demonstrationen beschäftigen am Wochenende die Leipziger Polizei. Unter anderem seien in Connewitz und im Zentrum Aufzüge angemeldet worden, teilten die Beamten am Freitag mit.

In der Innenstadt soll die Veranstaltung unter dem Motto „Demokratie erfordert den konstruktiven, sachlichen Dialog. Leisten wir einen Beitrag dazu“ stattfinden.

Aufzug in Connewitz gegen Repression

Im Leipziger Süden ist ebenfalls ein Aufzug geplant. Er sei unter dem Titel „Trotz allem – wir bleiben linX“ in Connewitz angemeldet. Anlass ist laut der Soligruppe „B-Team“ eine polizeiliche Razzia mehrerer Wohnungen im Viertel vor einem Jahr – „um auf die Jahrzehnte währende Repression gegen die Bewohner*innen in Connewitz aufmerksam zu machen“, wie es in einer Mitteilung der Gruppe heißt.

Der Aufzug führe an verschiedenen Orten im Viertel vorbei, betroffene Menschen sollen zu Wort kommen. „Wir rufen alle Teilnehmer*innen am Samstag auf, mögliche Provokationen der Polizei zu ignorieren und darauf nicht einzugehen.“

Einschränkungen im Verkehr möglich

Beide Veranstaltungen finden laut Polizei am Nachmittag statt und dauern voraussichtlich bis in den Abend. Unter anderem sollen Polizeihubschrauber und die Polizeireiterstaffel im Einsatz sein, auch Beamte der Bereitschafts- und der Bundespolizei beteiligen sich.

Sowohl in der Innenstadt als auch in Connewitz sei mit Einschränkungen im Verkehr zu rechnen. Zudem empfange der Polizeiposten in der Wiedebach-Passage am Samstag keine Besucherinnen und Besucher, hieß es.

