Leipzig

Um 15.28 Uhr klingeln die Fahrräder Applaus, deren Besitzerinnen und Besitzer klatschen in die Hände. Zum Ende der Versammlung von „Leipzig nimmt Platz“ am Völkerschlachtdenkmal breitet sich Zufriedenheit unter den rund 700 Teilnehmenden aus: Nach dem Verbot von Demonstrationen der „Bürgerbewegung Leipzig 2021“ und der rechtsextremen Kleinpartei „Der III. Weg“ ist Leipzig am Samstag von neuen Konflikten durch die Besuche der Corona-Skeptiker und Neonazis verschont geblieben. An mehreren Orten versammelten sich zum 1. Mai mehrere Aktionsnetzwerke sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund, um Zeichen für Solidarität zu setzen.

Die Ankündigung von Gegnern der Corona-Maßnahmen, trotz des Verbots in die Stadt zu kommen, war ab dem frühen Morgen durch die Leipziger Polizei unterbunden worden. Mit personeller Verstärkung aus Brandenburg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz wurden an den Einfallstraßen nach Leipzig Autos kontrolliert. Unter anderem in Günthersdorf, an der B2 aus Richtung Markkleeberg und an der B87 aus Taucha waren mehr als 600 Fahrzeuge überprüft worden. Elf davon mit insgesamt 20 Insassen mussten wieder umkehren, sagte Polizeisprecher Olaf Hoppe. Es habe Anhaltspunkte gegeben, dass sich die Personen an einer der verbotenen Versammlungen beteiligen wollten.

Rechtsradikale am Bahnhof abgefangen

Zudem wurden einige Anhänger der rechten Szene am Hauptbahnhof von Beamtinnen und Beamten in Empfang genommen. Kurze Zeit später stiegen sie wieder in die Züge – einige wohl Richtung Plauen und Chemnitz, wo jeweils Demonstrationen vom sächsischen Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen über Nacht gestattet wurden. Aus Sicht der Richter war nicht plausibel gewesen, warum der „III. Weg“ nicht in der Lage sein solle, eine Versammlung unter Beachtung der Corona-Regeln durchzuführen.

Ein Punkt, den Irena Rudolph-Kokot auf dem Simsonplatz aufgriff, für den sich die Rechten mit 150 Teilnehmern angemeldet hatten. „Wir freuen uns, dass sie nicht kommen dürfen“, so die SPD-Politikerin und Mitstreiterin von „Leipzig nimmt Platz“. Gespannt sei sie allerdings auf die Urteils-Begründung. „Auf den ersten Blick denkt man nicht, dass der Infektionsschutz als Verbots-Grundlage reicht“, sagte sie der LVZ. „Vorstellbar ist der Gedanke, dass eine Kette befürchtet wurde – dass nämlich nach dem Verbot der einen Versammlung die Leute auf die andere umschwenken“. Dem Aktionsnetzwerk sei in jedem Fall wichtig, „dass Versammlungs- und Meinungsfreiheit auch während der Corona-Bundesbremse gewahrt bleiben“.

Voller Simsonplatz

Bis zum Mittag waren der Simsonplatz und das umliegende Areal gefüllt, mindestens 2000 Menschen dürften es zeitweise gewesen sein. Leipzig hatte tatsächlich Platz ein- und weggenommen. Im Stehen hingegen verfolgten etwa 250 Personen auf dem Leipziger Markt die Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Manuela Grimm, Geschäftsführerin der Region Nordsachsen, appellierte an die Solidarität in der Gesellschaft. „Viele sind müde, manche sind wütend, dennoch sollte niemand mit Neonazis und Verschwörungstheoretikern laufen“, stellte sie klar. Markus Schlimbach, Vorsitzender des DGB Sachsen, bedankte sich auf der Bühne bei allen Menschen, die still und im Hintergrund Großartiges in der Krise geleistet hätten. In kämpferischem Ton forderte er eine Angleichung der Löhne in Ost und West.

Zu Wort kam auch Ralf Christann, Vertrauensperson bei Amazon. Er bemängelte, dass trotz des pandemiebedingten großen Umsatzes (der Gewinn in einem Quartal liegt bei 8,4 Milliarden US-Dollar) keiner der Mitarbeitenden davon profitiere. Verdi habe durch Druck beispielsweise im Lohngefüge etwas bei Amazon erreicht. Er sei optimistisch, dass es in naher Zukunft einen Tarifvertrag geben kann.

Ganz glatt lief es nicht

Am fortgeschrittenen Mittag zog der Sprecher der Polizeidirektion Leipzig ein positives Zwischenfazit. „Wir hoffen, dass es so ereignisarm bleibt“, so Olaf Hoppe. Ganz glatt verliefen die nächsten Stunden allerdings nicht. Gegen 14 Uhr kreiste Blaulicht nahe der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK): Aus einer genehmigten Versammlung heraus hatte sich eine Spontandemo gebildet, die über die Karli in Richtung Connewitz gezogen war – laut Corona-Regeln untersagt. 15 Demonstrierende wurden von den Beamten eingekreist, von denen einige zuvor mit Pyrotechnik und Gegenständen beworfen worden sein sollen.

Im Leipziger Stadtteil Connewitz kam es zu einer Spontandemo, die aber schnell von den Einsatzkräften der Polizei festgesetzt wurde. Einige der Teilnehmer mussten sich im Anschluss einer Identifizierungsmaßnahme der Polizei unterziehen. Quelle: Dirk Knofe

Die Behörde ermittelt wegen Landfriedensbruchs. Bei einem kleineren Einsatz am frühen Abend am Völkerschlachtdenkmal wurden Personalien von Zugehörigen aus dem linken Spektrum aufgenommen, die Feuerwerkskörper gezündet hatten.

Trotz dieser Wermutstropfen, wie Olaf Hoppe die Zwischenfälle nennt, war der Polizeisprecher am frühen Abend zufrieden: „Maßnahmen wie die frühen Kontrollen haben gut funktioniert.“ Irena Rudolph-Kokot freut sich, „dass sehr viele Menschen auf die Straße gekommen sind und ein klares Zeichen gesetzt haben.“

Von Mark Daniel, Matthias Puppe