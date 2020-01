Leipzig

Im Leipziger Norden ist am Mittwoch eine deutschlandweit gesuchte Frau gefasst worden, die des Trickbetruges verdächtigt wird. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 24-Jährige bereits in anderen Städten zugeschlagen und mehrere tausend Euro mit fragwürdigen Anrufen erbeuten können.

Gegen 12.30 Uhr rief sie dann am Mittwoch bei einer 85-Jährigen in Leipzig-Lindenthal mit unterdrückter Nummer an und gab sich als eine Bekannte aus. Die Anruferin fragte ihr Opfer nach 60.000 Euro, um einen angeblichen Wohnwagen zu bezahlen. Die 85-Jährige entgegnete jedoch, dass sie ihr nur 45.000 Euro leihen könne.

Als „Frau Lewandowski“ unterwegs

Anschließend wurde die Lindenthalerin immer wieder angerufen und nach dem Geld gefragt. Die Anruferin gab an, dass eine „Frau Lewandowski“ das Geld abholen käme und sich über ein Passwort zu erkennen geben würde. Als die 24-Jährige jedoch an der Wohnungstür zur Lindenhöhe klingelte, öffnete ihr niemand die Tür. Auf ihrem Rückweg fasste sie die Polizei.

Erst vergangene Woche hatte sie in Dresden 18.000 Euro auf diesem Weg erbeuten können und sei Zeugenaussagen nach ebenso am Dienstag in Bielefeld mit einer ähnlichen Masche unterwegs gewesen. Das Amtsgericht Leipzig bewilligte einen Haftbefehl. Die 24-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Ob sie Komplizen hatte, soll in den folgenden Ermittlungen geklärt werden.

Von lcl