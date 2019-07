Leipzig

Dunkler Rauch war am Mittwoch im Leipziger Südosten zu sehen: Ein Großbrand auf einem Feld in Baalsdorf hat mittags die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Eine Fläche von etwa einem Hektar habe gegen 13.30 Uhr an der Baalsdorfer Straße in Flammen gestanden, sagte ein Sprecher aus der Rettungsleitstelle der Feuerwehr in Leipzig.

Sechs Fahrzeuge waren demnach vor Ort, Einsatzkräfte löschten den Brand. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Nach etwa einer Stunde sei der Einsatz beendet worden.

Zur Galerie Wegen eines Großbrandes mussten Rettungskräfte auf ein Feld im Südosten von Leipzig ausrücken.

Wegen der Trockenheit musste die Feuerwehr schon ab dem Morgen mehrfach im Umland von Leipzig zu Feldbränden ausrücken. Unter anderem habe es in Delitzsch, Naunhof, Wurzen und Bad Lausick Einsätze gegeben.

Noch am Nachmittag seien Rettungskräfte in Brandis vor Ort gewesen, löschten Flammen an einem Waldstück.

Von jhz