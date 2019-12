Die Bombe von Eutritzsch: Leipziger Senioren müssen umziehen

Leipzig

Am Dienstagmorgen legen Bauarbeiter auf einer Baustelle im Norden der Stadt einen metallenen Gegenstand frei. Dass dieser den Alltag von Tausenden Leipzigern auf den Kopf stellen sollte, kann zu diesem Zeitpunkt noch keiner ahnen. Dann die Nachricht: eine Fliegerbombe. Folge: ein 150-Meter-Sperrkreis, um eine eventuelle Evakuierung vorzubereiten.

Sperrkreis wird erweitert

Wenig später die Gewissheit: Die Bombe wiegt stolze 250 Kilogramm. Der Sperrkreis muss erweitert werden, hat nun einen Radius von einem Kilometer. Und auf einmal sind es 9000 betroffene Leipziger, die die Polizei informieren muss – darunter zwei Kindertagesstätten und zwei Pflegeheime.

Krisensitzung im Altenheim

Eine Einrichtung, die evakuiert werden muss, ist das Malteserstift St. Mechthild, das Daniela Ruzanski leitet. Die Bereichsleiterin für Altenhilfe Doreen Mohr-Hindorf steht ihr in dieser Krisensituation zur Seite und zu zweit haben sie alles im Griff. Um 10 Uhr geht der erste Anruf ein, eine Dreiviertelstunde später kommt die Nachricht, dass evakuiert werden muss. 76 Bewohner sind es, die gerade gemütlich bei Kaffee, Plätzchen und Kuchen mit Marmelade sitzen. Sie ahnen nicht, dass es in der Heimleitung heiß hergeht.

Wichtige Medikamente müssen mit

„Wenn die Bewohner in andere Heime transportiert werden, müssen wir ihnen natürlich ihre lebenswichtigen Medikamente mitgeben, alle medizinischen Informationen und Unterlagen“, erklärt Doreen Mohr-Hindorf. Insgeheim hofft sie am frühen Nachmittag noch darauf, dass die Evakuierung nicht nötig sein wird – und Stress für die Heimbewohner vermieden wird. „Wenn ich an die Patienten mit Demenz denke …“, sagt sie und seufzt. „So ein Ortswechsel ist sehr drastisch und schwierig.“

Doch schon wenige Zeit später steht eine ganze Kolonne von Transportkrankenwagen vor dem Heim Schlange, die einen Senior nach dem anderen sicher einladen.

Gewusel in der Kita

Nur ein paar Meter weiter wuselt und wimmelt es: Der Kindergarten der Christuskirche muss bis um 15 Uhr wie leer gefegt sein. Und dafür soll Leiterin Brigitte Zschiedrich sorgen, deren Telefon unentwegt klingelt oder tutet. Sie informiert die Eltern, dass sie ihre Kinder abholen müssen und beantwortet Fragen.

Umzug mit Kinderwagen und Hund

Etwas ruhiger ist es in der nahe gelegenen Magnusstraße – auch sie wirkt wie ausgestorben. Nur Anwohnerin Nadja Schmidt steht mit Sack und Pack – oder eher mit Kinderwagen und Hund – vor ihrer Haustür und überprüft ihr Gepäck. „Ich ziehe jetzt mit den zwei Kindern zu einer Freundin“, sagt sie resolut. Unterkriegen lässt sie sich da nicht. Eine große Bombe hat eben auch große Auswirkungen.

Von Katharina Stork