Leipzig

Ein Ladendieb hat am Mittwoch Sicherheitspersonal eines Supermarkt im Leipziger Stadtteil Plagwitz bedroht. Nach Angaben der Polizei betrat der Unbekannte gegen 14.30 Uhr den Laden in der Zschocherschen Straße. Bei seinem Rundgang steckte er vermutlich mehrere Waren ein, bezahlte dann an der Kasse aber nur eine Getränkedose.

Beim Verlassen des Marktes wurde der Mann vom Ladendetektiv angesprochen. Der Ladendieb wies die Anschuldigungen zunächst von sich, griff dann aber nach einem Elektroschocker und bedrohte den Sicherheitsmann. Dieser machte den Weg frei, sodass der Mann mit Waren in einem zweistelligen Wert fliehen konnte.

Später beschrieb der Ladendetektiv den Täter als einen 1,75 bis 1,80 Meter großen, schlanken Mann, der schätzungsweise zwischen 28 und 35 Jahre alt ist. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine lange schwarze Hose, eine schwarze Jacke und ein schwarzes Basecap. Auch seine Brille und sein Rucksack waren schwarz.

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt das Revier in der Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig, oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

Von tsa