Leipzig

Ein Dieb hat während des Wochenendes mehrere technische Teile aus einer Firma im Leipziger Zentrum gestohlen. Laut Polizei muss sich die Tat zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen, als die Tat gegen 8.30 Uhr gemeldet wurde, ereignet haben.

Nach ersten Erkenntnissen hat sich der Täter zunächst auf bisher unbekannte Weise Zugang zum Firmengelände und zur Tiefgarage verschafft. In der Tiefgarage schlug er dann ein Loch in die Wand und gelangte so in einen Raum mit technischen Anlagen. Er klaute Trafokabel, Isolierkerzen und verschiedene Teile einer Schaltanlage im Wert von mehreren tausend Euro. Die Höhe des Einbruchsschadens ist noch unbekannt.

Von tsa