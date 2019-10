Leipzig

Ein 25-jähriger Mann ist am Dienstagmorgen mit 150 km/h in einem Transporter vor einer Polizeikontrolle in Leipzig-Holzhausen geflohen. Gegen 4.35 Uhr verlor der Flüchtige dann die Kontrolle über den Wagen und streifte in einer Rechtskurve am Zuckelhausener Ring in Holzhausen ein am linken Fahrbahnrand stehendes Auto und prallte schließlich frontal gegen einen dahinter parkenden Wagen. Infolgedessen wurde auch ein drittes Auto beschädigt. Der 25-Jährige versuchte laut Polizei die Flucht zu Fuß weiterzusetzen, wurde aber wenig später von den Beamten gefasst.

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen polizeibekannten Dieb, der mit einem gestohlenen Transporter unterwegs war. An dem Transporter befanden sich gestohlene Kennzeichen. Der Dieb hatte außerdem keinen Führerschein bei sich.

Drogen im Blut

Ein Drogentest ergab außerdem, dass der 25-Jährige Amphetamine im Blut hatte. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Urkundenfälschung, Fahren ohne Führerschein und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Von ebu