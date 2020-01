Leipzig

Ein Dieb verlor am Dienstagabend im Leipziger Osten wichtige Hinweise, mit denen die Polizei ihn direkt nach seiner Tat ausfindig machen konnte. Der 35-Jährige hatte sich zuvor laut Polizei gegen 19.55 Uhr in einem Baumarkt an der Riesaer Straße in Engelsdorf seinen Rucksack sowie eine Tüte mit Waren aus den Regalen vollgestopft.

Als ihn ein Mitarbeiter dabei ertappte und ihm etwas zurief, rannte der Dieb an der Kundensperre vorbei und aus dem Geschäft. Bei seiner Flucht verlor er jedoch sein Handy und Portemonnaie, in dem sich eine Kopie seines Personalausweises befand. Die herbeigerufene Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Diebstahls.

Von lcl